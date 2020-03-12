شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنان أحمد زاهر تخضع لعملية جراحية لإزالة المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت أبنه الفنان أحمد زاهر، لعملية إزالة المرارة، داعيا الله لها بالشفاء العاجل فى أقرب وسط العديد من التمنيات لجمهوره.

نشر الفنان أحمد زاهر، صورة لأبنته ملك ، عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلاً :"حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و إن شاء الله هتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المرارة وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك أي مراره في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كلها "



الفنان أحمد زاهر

ويخوض الفنان أحمد زاهر مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.





وعلقت الفنانة روجينا:"ألف سلامة عليها يا أحمد ربنا يتم شفاها ومتشوقش فيهم اى شر"، وقال رامى إمام:" ألف سلامة عليها يا زاهر"، وكتبت الفنانة زينة:"حبيبتي الف سلامة عليها ربنا يعافيها"

أحمد زاهر قدم آخر أعماله في مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وقدم شخصية المحامى العقر "جمال لبه" ونال إشادات كبيرة من خلال الشخصية، وشارك فى بطولته صفاء الطوخى، كريم عفيفى، ريم سامكى، مى عمر، هادى الجيار، ومحمد ممدوح، وآخرون، إخراج محمد سامى .

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