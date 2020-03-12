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فيديو.. سيمون تعود من جديد وتطرح أغنية بعنوان "اسهر بقى لوحدك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة سيمون عبر قناتها على اليوتيوب أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "اسهر بقى لوحدك" والتى انتهت من تسجيلها منذ أيام قليلة وهى من كلمات محمد ناصر والحان وجيه عزيز توزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية أسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى، وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى، واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى.

 

 

وكانت اخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل "قيد عائلى" ودار حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذى يدور بين الجميع - الكبار والصغار - ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

 

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مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

 

 

 

 

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