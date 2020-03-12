شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور من كواليس تصوير فيلم دواين جونسون الجديد Red Notice والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس، عن مجموعة من الصور لـ الممثل العالمى دواين جونسون، من تصوير فيلمه الجديد Red Notice، وظهر دواين في الصور، أثناء تمرينه على التصويب، في كواليس تصوير العمل الجديد، الذى قام بـ كتابته وإخراجه راوسون مارشال ثوربر، على أن يطرح العمل الجديد في عام 2021، دون ان تعلن شبكة نيتفلكس عن موعد محدد لـ طرحه بعد.



Red Notice 1

فيلم Red Notice الجديد، يدور حول قيام أحد موظفي الانتربول، بتتبع اللص تقنى مطلوب حول العالم، العمل الجديد يدور في إطار أكشن، ودراما، ومغامرة.



Red Notice 2

فيلم Red Notice الجديد، من بطولة دواين جونسون، ريان رينولدز، جال جادوت، ريتو آريا، كريس ديامانتوبولوس، إيفان مباكوب، كريستوفر كوك، جاي روميرو، برادفورد نوريس، فيكتوريا بايج واتكينز، براندون باركر، جيريمي جوليان، زاك كاتانزاريتي، روبرت تينسلي.



Red Notice 3

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ويعد فيلم red notice البطولة الأولى للممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، بعد خروجها من عالم DC، منذ انضامهما لقائمة A - Wonder Woman.

كما تستعد شبكةNetflix لإطلاق سلسلة جديدة عن طبيب التحليل النفسى سيجموند فرويد، وستطرح السلسلة التي ستتكون من 8 حلقات تحت اسم "Freud"، سيدور العمل الجديد في إطار دراما وتشويق، حيث سيكشف كيف تمكن من تحقيق نظريته الخاصة في التحليل النفسي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "somagnews"، وسيكون العمل الجديد بسيط لكى يستطيع من فهمه كل المشاهدين، وليس العلماء فقط.

وفقا لـ موقع"somagnews"، صرح المخرج مارفن كرين وسائل الإعلام المختلفة أن الهدف من هذه السلسلة، هو إظهار منظور جديد لسيجموند فرويد من التجارب التي عبر عنها في أكثر كتبه شهرة.

وصرح كرين "أريد أن أظهر فرويد مجهولًا، رجل يبحث عن الاعتراف ممزوج بين امرأتين، بين العقل والغريزة، حيث إن تحليله النفسي ومفاهيم الهوية، والنفس والأسمى لم يأتِ من العدم، ويستند إلى تجارب عبقرية، حيث يعرف عن كثب الوجوه المتعددة للإنسان".

من خلال اتخاذ اتجاه مختلف، ستبدأ السلسلة برواية تجارب فرويد قبل أن يصبح أب للتحليل النفسي كما نعرفه اليوم، وكشفت الشبكة عن فيديو ترويجى للعمل الذى من المقرر أن يصل للشبكة في 15 مارس الجارى.