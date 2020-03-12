​توم هانكس يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ): أعلن المخرج والممثل الأمريكي توم هانكس أنه أصيب هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا. وأوضح هانكس ، من خلال تغريدة على حسابه على تويتر ، أنه شعر ببعض الأعراض هو وزوجته لدى وصولهما إلى أستراليا ، وأظهرت نتيجة تحاليل أجرياها أنهما حاملان للفيروس. وأضاف أنهما سيتبعان التعليمات وسيقوم بإحاطة جمهوره بالجديد أولا بأول.

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