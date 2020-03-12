مدحت العدل ينعى المنتج والشاعر سامح العجمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة ينعى بها الشاعر والمنتج سامح العجمي.
وكتب العدل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة الشاعر والصديق سامح العجمي، تغمده الله برحمته الواسعة".
وأعلنت المنتجة إيمان خليل عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وفاة زوجها المنتج سامح العجمي.
وكتبت إيمان في تدوينتها: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله عشرة عمري وأبو أولادي وصديقي سامح العجمي، ستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء من مسجد مصطفى محمود، الدعاء له وقراءة الفاتحة".
سامح العجمي منتج وشاعر مصري، وصاحب شركة إيميدج فيلم للإنتاج الفني، كانت بدايته من خلال إنتاج فيلم (إزاي تخلي البنات تحبك) عام 2003، ثم
فيلم (رامي الاعتصامي) وفيلم (حظ سعيد) عام 2012، كما كتب كلمات العديد من الأغاني.
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