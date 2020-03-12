رامز أمير يوضح لـ"الخليج 365" حقيقة مشاركته في"النهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشف الفنان رامز أمير، حقيقة مشاركته في مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.
وقال رامز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه لا صحة لما يتردد حول مشاركته مع يوسف الشريف بمسلسله الجديد.
وأضاف أنه يستعد لتجربتين إحداهما بالسينما والأخرى بالتليفزيون، رافضا الكشف عن تفاصيلهما في الوقت الحالي.
يذكر أن رامز أمير تعاون مع يوسف الشريف بمسلسل "كفر دلهاب" الذي عرض رمضان 2017.
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