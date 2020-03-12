فن ومشاهير

شاهد.. صلاح عبدالله يسخر من العاصفة على طريقته الخاصة

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سخر الفنان القدير صلاح عبد الله من سوء أحوال الجو، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

ونشر صلاح صورة ساخرة، وعلق عليها قائلًا: ألوه .. الإعصار لسه ماجاش ياسالم والمصلحة عالسي بي سي.

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يذكر أن الفنان القدير صلاح عبد الله يشارك في مسلسل هجمة مرتدة، وهو من تأليف باهر

دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، هاجر الشرنوبي، خالد أنور، يوسف عثمان، محمد جمعة، مايان السيد، محمد عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، نضال الشافعي، ندى موسى.

 

 

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