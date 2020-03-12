صور.. أحمد زاهر يطمئن جمهوره على ملك بعد خضوعها لعملية جراحية

نشر الفنان أحمد زاهر بعض الصور ، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر زاهر من خلالها بجوار ابنته ملك داخل غرفة العمليات، وعلق على الصور قائلًا: حمدالله على سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري حمدالله على
يذكر أن الفنان أحمد زاهر يشارك في بطولة مسلسل البرنس،والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، محمد جمعة، حمدي هيكل، علاء زينهم، عبد الحميد سند، أحمد فهيم، حمدي إسماعيل، أحمد وفيق، بدرية طلبة، رحاب الجمل، نور، عبد العزيز مخيون، حازم إيهاب، نجلاء بدر، عبد الرحمن أبو زهرة، ريم سامي، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، صفاء الطوخي، إدوارد، روجينا، دنيا.
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