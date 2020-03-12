كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 02:51 صباحاً - خضعت أبنة الفنان المصري أحمد زاهر، لعملية إزالة المرارة، داعيا الله لها بالشفاء العاجل فى أقرب وسط العديد من التمنيات لجمهوره.
وقد نشر أحمد زاهر، صورة له مع أبنته ملك ، عبر حسابه على انستغرام وعلق كاتبا :”حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و إن شاء الله هتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المرارة وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك أي مراره في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كلها ”
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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر لابنته بعد خضوعها لعملية جراحية: “حمدالله على سلامتك يا بنت قلبي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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