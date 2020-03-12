أحمد زاهر لابنته بعد خضوعها لعملية جراحية: “حمدالله على سلامتك يا بنت قلبي”

كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 02:51 صباحاً - خضعت أبنة الفنان المصري أحمد زاهر، لعملية إزالة المرارة، داعيا الله لها بالشفاء العاجل فى أقرب وسط العديد من التمنيات لجمهوره.

وقد نشر أحمد زاهر، صورة له مع أبنته ملك ، عبر حسابه على انستغرام وعلق كاتبا :”حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و إن شاء الله هتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المرارة وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك أي مراره في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كلها ”