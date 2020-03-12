هل نشأت قصة حب بين ميراي دانير وبوران كوزوم؟.. الفنانة التركية تجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء جديدة حول ارتباط الفنانة التركية ميراي دانير والنجم الشاب بوران كوزوم، والذي سبق وشاركته بطولة مسلسل «أنت وطني» أمام خالد أرغنش، بيرجوزار كوريل، أنور صايلاك، وغيرهم.

ميراي خرجت عن صمتها وقررت الرد في تصريحات جديدة نفت فيها كل ما أثير حول وجود قصة حب تجمعها ببوران، وقالت:«لا يوجد حب بيني وبين بوران، نحن أصدقاء فقط»، وعندما سألها أحد الصحفيين: «ولكن ترسلون لبعضكم قلوب باستمرار على انستجرام، ما معنى ذلك؟»، ردت الفنانة الشابة: «هذه قلوب تُرسل بين الأصدقاء، ونحن نرسل لبعضنا دائما، وينبغي عدم اكساب ذلك معنى أو تفسير آخر».

يُذكر أن ميراي دانير سبق وواعدت الفنان التركي كوبيلاي أكا، حيث نشأت علاقة عاطفية بينهما خلال كواليس «أنت وطني»، إلا أن الثنائي انفصلا بعد اكتشاف ميراي لخيانة حبيبها لها، حيث وصلتها صور حميمية له مع فتاة داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة أرناؤوط كوي، وقيل إن هذه الفتاة هي الفنانة التركية هلال ألتينبيلك، بطلة المسلسل الشهير « كان ياما كان في تشوكوروفا».

كوبيلاي اعلن خبر الانفصال بنفسه من خلال رسالة مثيرة للجدل، غازل بها حبيبته، حيث كتب: «اتخذنا قرار مشترك بالانفصال، من هنا فصاعداً ستبقى صداقتنا دائمة مع حبي للأبد، لمدة عامين ونصف كنت جدياً في علاقتنا حتى النهاية، لم أنظر لغير تلك العيون الجميلة، لذلك لا يمكن أن يكون السبب الخيانة، إلى اللقاء يا كل شئ لي، ستبقين دائماً فريدة، سأظل إلى جانبك أدعمك دائماً».