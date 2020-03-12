موقف محرج لسيريناي ساريكايا وحبيبها في أول ظهور رومانسي لهما أمام الكاميرات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجحت عدسات الباباراتزي أخيراً في رصد سهرة عشاء رومانسي للفنانة التركية سيريناي ساريكايا وحبيبها الجديد، النجم جيم يلماز بعد أسابيع على انتشار خبر ارتباطهما عاطفياً.

الحبيبان كانا يغادران أحد مطاعم منطقة رشيد باشا، عندما انهالت عليهم فلاشات المصورين، واللافت أن سيريناي وجيم استقبلا وسائل الإعلام التي رصدتهما بابتسامة قوية، وأعربا عن حماستهما لأول لقاء لهما مع الإعلام بعد انتشار خبر ارتباطهما، حيث حرصا على الإجابة على كافة أسئلة الصحفيين، والتي اتسمت بعضها بالجرأة.

جيم أعرب عن سعادته بارتباطه بسيريناي التي ارتسمت الابتسامة على وجهها، إلا أن أحد الصحفيين كاد أن يعكر صفو اللقاء عندما سأل الفنان الكوميدي عن تحول موقف سيريناي تجاهه على الرغم من أنها كانت تضع علامات اعجاب على صوره مع حبيبته السابقة، الفنانة دفنه ساميلي.

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يلماز حذر الصحفيين من التطرق لهذا الموضوع قائلاً: «مزاجنا سيتعكر إذا دخلتم في هذه المواضيع»، إلا أن سيرة حبيبة جيم السابقة لم تكن الحقيقة المحرجة الوحيدة للحبيبن، حيث سألهما آخر عن رأيهما في انتقادات الفارق العمري بينهما والذي يصل لـ19 عاماً، حيث أجابت سيريناي: «سامحكم الله، لا داعي أبداً للحديث عن هذا».

الفنان الكوميدي اعترف بانزعاجه من هذا الأمر، إلا أنه تولى الرد في سؤال آخر وضع حبيبته في مأزق، وهو أنها كانت تأتي في نفس المطعم مع حبيبها السابق، الفنان كرم بورسين، حيث سألها أحد الصحفيين، «هل تأتيك ذكرياتك مع كرم أمام عينك؟»، حيث قاطعه جيم قائلاً: «دعكم من هذا».

يُذكر أن سيريناي اعلنت انفصالها عن الفنان التركي كرم بورسين أبريل 2019، وذلك بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة 3 سنوات، وترددت شائعة قوية حول انفصال الثنائي بسبب ظهور رجل جديد في حياة سيريناي، إلا أن الثنائي حرصا على نفيها، في الوقت الذي لم يكشف أي منهما عن سبب خلافاتهما، كما أنها سبق وارتبطت بالفنان التركي شآتاي أولسوي، وذلك خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «مد وجزر».

من ناحية أخرى، بدأت سيريناي في التجهيز لفيلمها الجديد « Bergen »، والذي يدور حول السيرة الذاتية للمغنية التركية الراحلة بيرجن، ومن المقرر طرحه في صالات السينما 27 نوفمبر المقبل.