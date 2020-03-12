أحلام توجه تهنئة خاصة لهيفاء وهبي في عيد ميلادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام تهنئة خاصة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها.

أحلام قالت في تهنئتها لهيفاء: ” @HaifaWehbe كل عام وانتي اجمل ديفا وصديقه وفنانه شامله وكل سنه وانتي أجمل وكل سنه وانتي ديفا الوطن العربي”.

الفنانة الإماراتية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “وكل سنه وانتي أطيب وأحن قلب قابلته وأنا بحبببك وكتييير #هيفاء_وهبي سنتك سعيده انتي وكل محبينك”.

هيفاء ردت على تهنئة أحلام، بقولها: “وأنا بحبك أكتر يا ملكة بفنك وأخلاقك”، وقد أثنى المتابعون على العلاقة الطيبة التي تربط الفنانتين.

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وكان صناع مسلسل “أسود فاتح” قد فاجئوا بطلة العمل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بحفل كبير أعد خصيصا للاحتفال بعيد ميلادها خلال كواليس تصوير المسلسل.

الفنانة اللبنانية ظهرت خلال مقطع فيديو، أثناء دخولها موقع التصوير قبل أن يفاجئها العاملين بالمسلسل بالطبول والبالونات للإحتفال بعيد ميلادها، وهو ما أسعدها كثيرا.

هيفاء أشعلت الحفل بالرقص على نغمات الأغاني، وكان من أبرزها أغنية المهرجانات “بنت الجيران”، وقد تألقت في الحفل بفستان أبيض قصير بتصميم “البالطو”، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج كثيف.

ومسلسل “أسود فاتح” من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، و شريف سلامة، وروجينا، وعمر السعيد، ورانيا منصور، ونبيل نورالدين، وحنان سليمان، وفراس سعيد، ونانسي صلاح، وناصر سيف، وآخرين، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية لكل من شريف يسري، وإبراهيم ربيع، محمد التيه، وإخراج كريم العدل.