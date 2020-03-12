تدابير وقائية دقيقة لماجي بوغصن خلال السفر لمحاربة «كورونا».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن إلى دبي، حيث تصور حلقة خاصة من برنامج «صدى الملاعب» للإعلامي مصطفى الأغا، وتشارك فيها النجم السوري ناصيف زيتون.

ماجي حرصت على اتخاذ تدابير وقائية دقيقة خوفاً على تعرضها للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وشاركت متابعيها بمقطع فيديو لها من داخل المطار، واستعرضت فيه تجهيزاتها الوقائية، معلقة عليه: «مش مبالغة.. هيك كان وضعي اليوم بالمطار الاحتياط صراحة ضروري والحامي الله».

الكمامة كانت أبرز ما استعانت به الفنانة التي التقطت صوراً خاصة من داخل المطار بها، كما كان مطهر اليد والمعقم بيدها، حيث كانت تحرص على تعقيم وتطهير كل شئ قبل استخدامه، بداية من الكرسي الذي تجلس عليه وحتى زجاجة المياة التي تشرب منها.

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من ناحية أخرى، تجهز الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن لبدء تصوير مسلسلها الجديد «أولاد آدم»، حيث غيرت من شكلها، وحصلت على «لوك» جديد، إذ تخلت عن الشعر الطويل، وحصلت على تسريحة شعر قصيرة، وحرصت على استعراض طلّتها الجديدة بصور لها من داخل أحد صالونات التجميل، معلقة عليها: «لوك الشخصية الجديدة.. القاضية ديما».

يُذكر أن «أولاد آدم» تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وتشارك ماجي في بطولته أمام مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، وغيرهم.

ماجي شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «بروفا» من تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج إيغل فيلم، وذلك أمام النجم المصري أحمد فهمي، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، وغيرهم.