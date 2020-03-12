شقيق هيثم زكي يتراجع عن بيع شقة أحمد زكي ويرد على اتهامه بالتفريط بمقتنياته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تراجع رامي بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن بيع شقة الهرم التي انتقلت له بالوراثة بعد وفاة شقيقه هيثم، وكان قد باعها بمبلغ 850 ألف جنيه، وذلك بدعوى مخالفة المشترى لبنود التعاقد.

وقال المحامى بلال عبدالغنى محامي رامي، إن المشتري خالف شروط التعاقد والتي تنص على عدم التصرف في محتويات الشقة لحين البيع النهائي، علما بأن عقد البيع هو “عقد بيع مؤقت” لا يحق على أساسه التصرف في محتويات الشقة والتي تتضمن محتويات الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وأكد المستشار القانوني أنه تقدم بدعوى للتراجع عن البيع، وأن العقد ينص على بيع الشقة فقط “حوائط”، مضيفا أنه يسعى جاهدًا للحفاظ على محتويات ومتعلقات الفنان الراحل أحمد زكي من أجل فتح “متحف” لتلك المقتنيات بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ولن يتم التفريط في أي شيء منها.

وكان رامي شقيق هيثم أحمد زكي، من الأم، قد أعلن عن رفضه في تصريحات صحفية لكل من قالوا إنه قام أو سيقوم بالتفريط في مقتنيات الراحل أحمد زكي وأكد ، أنه اندهش وتفاجأ ممن شككوا في نواياه، قائلًا: “أنا عمري ما بعت أي حاجة تخص أحمد زكي، وعمري ما ها أبيع أي حاجة تخصه، أنا ناوي أفتح متحف أضم فيه كل مقتنياته، وفى الآخر مصر ها تشوف اللي ها أعمله لـ أحمد زكي.