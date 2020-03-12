ريهام عبدالغفور تحتفل بافتتاح مشروع جديد.. وحنان مطاوع تهنئها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور بافتتاح مشروعها الجديد، المتخصص في بيع التوابل والأعشاب الطبيعية.‏

ريهام نشرت صورة لها من داخل المكان، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “فخورة جدًا بمنتجاتنا.. أفضل المنتجات الطبيعية في المدينة .. مزيج الشاي والشاي العشبي والشاي الوظيفي والأعشاب والتوابل والزيوت”.

الفنانة حنان مطاوع حرصت على دعم صديقتها ريهام، بأن أعادت نشر الصورة على حسابها على “انستجرام”، وهنئتها بقولها: “فخورة بأختي ‏وصديقتي الحبيبة بمشروعها الجديد وبالمنتجات الرائعة والصحية والمفيدة في نفس الوقت، يا رب بالنجاح حبيبتي أنتي وشريف”، لترد ريهام: ” حبيبتي يا حنونا ربنا يخليكي ليا”.‏

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وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور قد شاركت جمهورها مؤخرا في صورة جديدة مع والدها الفنان أشرف عبدالغفور، وكتبت معلقة: « لو كل واحد فينا عنده ٢٤ قراط فأعتقد إني عندي الجزء الأكبر فإن ربنا مديني أحن وأجدع أب فالدنيا ربنا يخليه وبديله الصحه ياااااارب».

الفنانة المصرية تلقت عدد من التعليقات من قبل جمهورها على الصورة وتمنى متابعيها لوالدها الصحة والعافية، كما علقت الفنانة منى زكي وكتبت: «يارب»، بينما علق الفنان أشرف زكي وكتب:«فعلا الفنان العظيم أشرف عبدالغفور رجل محترم جدا».

يذكر أن الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، شاركت في موسم رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “زي الشمس” مع دينا ‏الشربيني، وأحمد داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد.

ريهام خرجت عن المألوف وقدمت شخصية «فريدة»، والتي تختلف عن كل ما قدمته من قبل، حتى أن البعض رأى أنها تفوقت بتمثيلها على الفنانة دينا الشربيني البطلة الرئيسية للعمل.