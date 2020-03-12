بعد انفصالها.. أصالة: لا أريد أن أعيش في هذا الهم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة السورية أصالة قد قررت تخطي أزمة انفصالها عن المخرج طارق العريان، وقد عبرت عن ذلك من خلال منشور على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة السورية نشرت صورة تجمعها بإحدى صديقاتها، وبدى عليهما المرح، وعلقت على الصورة بقولها: “الخوف اليوم يسرق منّا أجمل الّلحظات، يسرق المحبّة ويباعد ‏بين الأصدقاء والأحبّة، ويزيد من غموض الغدّ، وأصبحت الحلول هي أن نزيد العُقَد عُقَداً”.‏

وأضافت: “قدّ يكون ذلك واجبًا، أن نتباعد وأنّ نقلق وأنّ نخاف، ولكنّني لاأريد أنّ أعيش في هذا الهمّ ، فحياتي ستمضي كما أُحبّ ‏وسأعيش كما أريد، وإنّ أراد الله لي أمراً سأرضى به، فاليوم الّذي يمضي لايعود، ولا أريدُ ليومي ألماً جديد، حمانا الله جميعاً من ‏المرض والخوف واليأس”.‏

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وكانت الفنانة السورية أصالة قد كشفت مؤخرا عن مرورها بأزمة نفسية شديدة عقب انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

أصالة قالت، خلال حوارها مع الإعلامي سعيد حريري على قناة “سكاي نيوز العربية” في باريس، إن تجربة انفصالها عن طارق العريان أرهقتها نفسيًا ‏لدرجة أدت إلى لجوئها للعلاج النفسي الذي لا تزال تستعين به حتى الآن.

وتابعت: “لأنه مش أي رجل، ما بيحرجني إني أقول لأني قولته وسأظل أقول، كنت معلقة فيه كتير، بحبه لدرجة كبيرة، وأنا ‏عموما الحب والعشق بحياتي مش سهل فحبيته كتير”.‏