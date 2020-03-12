الكويتية هيا الشعيبي ترقص بطرافة على أنغام «بنت الجيران».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية هيا الشعيبي، في كواليس استضافتها في حلقة من برنامج “كاربول كاريوكي” تقديم الإعلامي هشام الهويش على شاشة قناة SBC.

الفنانة الكويتية ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترقص بطرافة شديدة على أنغام مهرجان “بنت الجيران” لحسن شاكوش وعمر كمال، وقد حاز المقطع على إعجاب جمهوره، وأثنوا على طرافتها.

وكانت الفنانة الإمارتية هيا الشعيبي قد حذرت جمهورها مؤخرا من التعرض للنصب عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد اعترافها، من خلال مقطع فيديو نشرته على تطبيق “سناب شات”، عن نجاتها من عملية نصب بصعوبة.

الفنانة الإماراتية قالت، في مقطع الفيديو، إنها كادت أن تتعرض للنصب من إحدى الشركات العقارية، مؤكدة أنها لن تصدق أياً من تلك الشركات مجدداً بعد أن نجحت بصعوبة في استرداد أموالها.

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هيا نصحت جمهورها ألا يدفعوا لأي شركة تنشر إعلاناتها عبر الانترنت بدون التأكد من صحة مشروعاتها، وأنها لا تعلن عن مساكن وهمية، مطالبة بسؤال هيئة الإسكان أو حتى السفارة الكويتية إذا كانوا يقيمون بالخارج.

وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قدتحولت مؤخرا لشخصية جديدة بعد عمليات التجميل الأخيرة التي خضعت لها، حيث فقدت الكثير من وزنها بعد اجرائها لعملية تكميم المعدة، بالإضافة للعملية التجميلية التي أزالت فيها اللغد.

هيا استعرضت طلّتها المختلفة بصور جديدة، ظهرت فيها بطلّة شتوية أبرزت قوامها بشكل لافت، كما رفعت النجمة شعرها للخلف مرتدية «تربون» أظهر وجهها بعد أن اصبح أكثر تحديداً بإزالة اللغد، وهي الطلّة التي ابهرت محبيها، كما أصبحت الفنانة مصدر إلهام للكثير من متابعيها الذين أبدوا تشجيعاً باستعدادهما للسير على خطى الفنانة وخسارة وزنهم الزائد لبدء حياة أكثر صحية.