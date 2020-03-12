إصابة نيللي كريم خلال تصوير «100 وش» ونقلها للمستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية نيللي كريم، للإصابة خلال تصوير إحدى مشاهدها في مسلسل “100 وش”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

المنتج جمال العدل، كشف تفاصيل الإصابة التي تعرضت لها الفنانة نيللي كريم، خلال التصوير قائلًا، إنها سقطت من أعلى دراجة بخارية خلال التصوير، ما تسبب في إصابتها بالقدم، وأن الأطباء قاموا بإجراء عدة غرز لها في القدم”.

وأضاف، أنها خرجت من المستشفى بعد هذا الإجراء، وستواصل التصوير خلال الأيام القادمة.

مسلسل “100 وش”، بطولة آسر ياسين، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وعلا رشدي، وشريف دسوقي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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المسلسل كان يحمل اسم“النصابين”، وتم تغيره لـ“100 وش”، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وتجسد نيللي كريم، خلال العمل شخصية نصابة شعبية وتقوم بالنصب على الأشخاص بمساعدة آسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل “اختفاء” الذي عرض في رمضان 2018، وهو من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت ‏وإنتاج شركة “العدل جروب”، بطولة هشام سليم، وبسمة، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء.

وحقق العمل نجاحا كبيرا، وشهد المسلسل عودة الفنانة بسمة للساحة الفنية بعد غياب سنوات عن التمثيل.

نيللي كريم حققت النجاح خلال السنوات الماضية من خلال الدراما، ومن اعمالها الناجحة : «ذات، سجن النسا، تحت السيطرة»، حيث كشفت نيللي عن مواهب تمثيلية جديدة أبهرت الجمهور، وسلطت الأضواء عليها.