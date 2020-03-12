شقيق هيثم زكي يؤكد أنه طالب بنقل مقتنيات أحمد زكي من المنزل

قال رامي عز الدين بركات، نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم زكي، إنه طالب محاميه المستشار بلال عبدالغني، بسرعة إنهاء الإجراءات مع وزارة الثقافة، لتسليم مقتنيات الفنان أحمد زكي دون أي مقابل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مقتنيات الفنان أحمد زكي تحظى على حيز كبير من اهتماماته ويسعى لتتواجد في مكانها الصحيح.

وتابع: “لم أفرط في مقتنيات والد أخي، وتواجدها داخل المكتب المبيع كان على سبيل الأمانة لحين عودتي من السفر، ومنذ وفاة شقيقي وأنا محافظ على مقتنيات الفنان الراحل، وسعيت لإنشاء متحف أثري لحفظها، وهو ما يجري الآن بالتنسيق مع وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم”.

يذكر أن رامي بركات هو الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي، وحدثت أزمة بسبب مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، التي فجرها الإعلامي وائل الإبراشي، في إحدى حلقات برنامجه التاسعة مساءً.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.

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وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

كما أقيم العزاء الخاص بحضور شقيقه من والدته الفنانة هالة فؤاد، رامي عز الدين بركات، والذي عرف بوفاته وقت تشييع الجثمان ولم يستطع الحضور بسبب تواجده في الخارج.

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