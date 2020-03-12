شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح الدين ينضم لأسرة مسلسل "هجمة مرتدة" لـ أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما على المشاركة فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى ، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء. حيث بدأ تصوير مشاهده أمس الثلاثاء في مدينة 6 أكتوبر

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، الذى يتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولة العمل كل من النجمة هند صبرى والفنان نضال الشافعى، وماجدة زكى، ومايان السيد وندى موسى، ويوسف عثمان ، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.

وكانت آخر أعمال أمير صلاح الدين مسلسل ختم النمر والتى يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، أخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

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ويذكر أن أخر أعمال أمير في السينما فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوارالفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعرأمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدء من حرب 1967مرورا بحرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.