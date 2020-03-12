فيديو.. ماذا قال النجم محمود حميدة عن الفنان مصطفى شعبان؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، النجم مصطفي شعبان خلال ختام فعالياته بالمؤتمر الصحفى الخاص بإعلان جوائز الدورة التاسعة برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسينى ورئاسة شرفية للنجم محمود حميدة. النجم محمود حميدة عقب تكريم مصطفي شعبان قال عنه، من الممثلين المجتهدين الذين احترمتهم لموقفهم من المهرجان وإصراره على الاستمرار والتواجد برغم الظروف، والحقيقة قبل المهرجان كنا نلتقى صدف ولم نجلس سويا ولكن عندما تعرفت عليه عن قرب وجدته شخصية محترمة وممثل مجتهد جدا وتأكدت من المثل القائل" تعرف فلان اعرفه عاشرته يبقي متعرفهوش" وبالفعل حينما عاشرت مصطفي وتعرفت عليه عن قرب تأكدت من ثقافته وموهبته وشخصيته وهو بالفعل يستحق هذا التكريم وتجربته الفنية تستحق الدراسة . Advertisements

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