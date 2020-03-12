شكرا لقرائتكم خبر عن تعاونا معًا فى أغنيات ناجحة.. مجد القاسم ينعى الشاعر سامح العجمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان مجد القاسم من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صديقه الشاعر سامح العجمى الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة، وأعرب مجد عن حزنه بنعى صديقه ببعض الكلمات.

وقال، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن أنعى الأخ والصديق الشاعر الكبير سامح العجمى.. الله يرحمك يا سامح".

ومن المعروف أن الفنان مجد القاسم تعاون مع الشاعر الراحل فى عدد من الأغنيات الناجحة التى تعد من العلامات فى تاريخه الفنى نذكر منها: "غمض عينيك ، يا سارق، عدى عليا، رجع الهوى".

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سامح العجمي، اسمه الحقيقي عبد السلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر أبريل عام 1966، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين في 19 من شهر مارس لعام 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزهم "الحلو حلو" مع ايهاب توفيق، و"حبيبي" مع باسكال مشعلاني، ودويتو"غزالي" مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، وأغنية "يا شمس غيبي" مع اميرة.

كما قدم عدد هائل من الاغنيات مع الفنان مصطفى قمر ابرزهم "عايشين" و"طال الليل" و"السود عينوه" و"البيانولا"، وقدم اغنيتين مع سميرة سعيد وهما "روحي" و"ليلة حبيبي" وقدم أغنية "سيدي منصور" مع صابر الرباعي، و"أم الخدود" مع محمد منير، وأغنيات فيلم "السلم والثعبان" كاملة مع خالد سليم.