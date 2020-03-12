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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل زفاف المطرب أحمد كامل بحضور نجوم الفن والرياضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب أحمد كامل بزواجه من نسمة الحرايري، بحفل زفاف كبير في نادي الشرطة بحضور مجموعة من نجوم الفن والرياضة.
وحرص العديد من نجوم الساحة الفنية على مشاركة كامل فرحته، منهم الفنان محمود العسيلي ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثي والمطرب تامر عاشور، بجانب الفنان شيكو والمنتج محمد محسن جابر والمخرج حسام الحسيني والمنتج مصطفى السويفي مع نجوم الكرة المصرية أمير مرتضى منصور ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام.
احمد كامل وزوجته
كما شهد الحفل مشاركة كل من زاب ثروت وأدهم سليمان وأسامة الهادي وصلاح بيجاتو وعبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي وأحمد نهاد، والملحن إيهاب عبد الواحد والموزع أحمد طارق يحيي والموزع نابلسي إضافة إلى رموز السوشيال ميديا مثل خالد مختار وعمرو راضي وعلي غزلان وحسام أنتيكا.
احمد كامل وزوجته
احمد كامل وزوجته نسمة
احمد كامل وزوجته فى صور الزفاف
المطرب احمد كامل
نسمة زوجة احمد كامل
صور احمد كامل وزوجته نسمه
احمد كامل مع اصدقائه
احمد كامل مع زوجته نسمة
شيكو والعسيلى وامير مرتضى مع احمد كامل وزوجته
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