شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى تقترب من الـ 200 مليون دولار بـ Birds of Prey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب الجزء الجديد من فيلم Birds of Prey، من تحقيق الـ 200 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد طرحه في 7 فبراير الماضى، حيث وصلت إيراداته إلى 196 مليون و 671 ألف دولار أمريكى، العمل الجديد الذى طرح تحت اسمBirds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ، وكانت قد وصلت تكلفة ميزانيته إلى 84 مليونا و500 ألف دولار أمريكى، حيث طرح فى 4236 دار عرض حول العالم، ويعد أوسع أصدار فى الفترة الأخيرة.

الفيلم من إنتاج شركة Warner Bros، وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد الذى يدور في إطار أكشن وكوميديا إلى 82 مليونا و 771 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 113 ملايين و 900 ألف دولار أمريكى في دور العرض حول العالم، وتصل مدة عرضه ساعة و49 دقيقة.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary و Huntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

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الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

كما أعلنت شركة Warner Bros بدء تصوير الجزء الثالت من سلسلة أفلام Fantastic Beasts، في ربيع عام 2020، في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، وذلك بعد إعلان الشركة تأجيل الإنتاج لأجل غير مسمى خلال هذه الفترة.

وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وقت مبكر من هذا العام، لكن تم تأجيله بعد أن قيل أن فيلم " Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" الذى طرح عام 2018 خالف التوقعات، حيث حقق في شباك التذاكر العالمى إيرادات وصلت إلى 650 مليون دولار حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".