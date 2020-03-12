فيديو| سيد رجب: شخصيتي غامضة مع منى زكي.. وهذا دوري في "كيرة والجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان سيد رجب، إن مسلسله "تقاطع طرق" الذي يشارك من خلاله في رمضان، يجمعه مع المخرج تامر محسن، الذي كان يتمنى العمل معه منذ فترة طويلة.

وأضاف رجب، في برنامج "Mbc trending": "انبساطي الأكبر إن منى زكي في المسلسل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن أحمد، وبتمنى زي ما أنا متصور يطلع المسلسل".

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وأوضح أنه يجسد بالمسلسل شخصية جديدة ومختلفة عليه، إذ يقدم شخصية بدر، وهو شخص غامض، مشيرا إلى أن العمل يحمل جانبا من التشويق والعمق، والشخصيات مليئة مشاعر وتناقضات.

وعلى جانب آخر، أضاف رجب أنه يجسد دور الهلباوي بفيلم "كيرة والجن" وهو موجود في التاريخ، وينتمي لمجموعة مقاومين للاستعمار الإنجليزي، متابعًا: "صورنا 6 أيام في الإسكندرية والقاهرة، وسنكمل تصويره بعد انتهاء موسم رمضان".

فيلم "كيرة والجن" بطولة: أحمد عز وكريم عبدالعزيز وروبي، وعدد كبير من الفنانين، ومأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.