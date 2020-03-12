"أسوأ حارس في العالم".. مدحت العدل يعلق على خروج ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر السيناريست مدحت العدل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا. وكتب العدل: "حارس مرمي ليفربول لم أر أسوأ منه.. ضعيف على عكس حارس مرمي أتليتكو مدريد.. كلوب أدار المباراة بشكل سيء". يُذكر أن ليفربول غادر دروي أبطال أوروبا بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد في مباراة الذهاب 1-0، وفي مباراة العودة 3-2.

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