صور| ملك أحمد زاهر في المستشفى لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا له مع ابنته ملك زاهر، في المستشفى.
وعلق زاهر على الصور: "حمد لله على سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري، حمد لله علي سلامتك يا ملوكتي، وإن شاء الله هاتبقي زي الفل، أزمة وعدت الحمدلله، المرارة وشيلناها، الحمد لله، يا رب يبعد عنك أي مرارة في حياتك يا حبيبتي، ويحلي أيامك كلها".
ملك زاهر، هي ابنة الفنان أحمد زاهر وشقيقة الفنانة ليلى زاهر، وقد ظهرت طفلة في عدد من الأعمال، كان آخرها مسلسل "القاصرات" في عام 2013.
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