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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة أن فيلم "قابل للكسر"، من إخراج أحمد رشوان لم يتم عرضه في المسابقة الرسمية، ولم تشاهده لجنة التحكيم، ولم يعرض جماهيريًا نظرًا لظروف إيقاف العروض الجماهيرية بسبب فيروس كورونا.
وأضاف المهرجان في بيان صحفي منذ قليل، أن فيلم "قابل للكسر"، له حق العرض في أي مهرجان آخر-عرضًا عالميًا أول-، ويحق للمهرجان عرضه في دورته القادمة إذا رأت الإدارة ذلك.
من جانب آخر، أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية جوائز دورته التاسعة، برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني وبحضور أعضاء لجان التحكيم وضيوف المهرجان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.
ومنحت لجنة النقاد الدولية "فيبريسي" جائزة أحسن فيلم، لفيلم "والد نافي" للمخرج مامادو ديا –السنغال، بينما نال جائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم في المسابقة الدولية، فيلم " قطار الملح والسكر " انتاج مشترك لثلاثة دول هي (موزمبيق وجنوب افريقيا والبرتغال ).
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إلغاء عرضه.. "الأقصر الأفريقي" يكشف موقف فيلم "قابل للكسر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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