بالصور| بعد حب 5 سنوات.. المطرب أحمد كامل يحتفل بزواجه من نسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

احتفل المطرب أحمد كامل بزواجه أمس الثلاثاء من نسمة الحرايري، في حفل كبير بحضور مجموعة من نجوم الفن والرياضة في نادي الشرطة، بعد قصة حب جمعتهما سويًا لمدة خمس سنوات من قبل احترافه مجال الغناء.

وحرص العديد من نجوم الساحة الفنية على مشاركة كامل فرحته، منهم الفنان محمود العسيلي والمطرب محمود الليثي والمطرب تامر عاشور، بجانب الفنان شيكو والمنتج محمد محسن جابر والمخرج حسام الحسيني والمنتج مصطفى السويفي وزاب ثروت، والملحن إيهاب عبد الواحد والموزع أحمد طارق يحيي والموزع نابلسي، إلى جانب بعض نجوم الكرة المصرية، ومنهم أمير مرتضى منصور ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام، وأدهم سليمان وأسامة الهادي وصلاح بيجاتو، وعبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي وأحمد نهاد،

وانطلقت شهرة أحمد كامل منذ العام الماضي بالتزامن مع إطلاق أغنية "مبقتش أخاف من الليل"، والتى تجاوزت مشاهداتها 25 مليونًا، كما حقق انتشارًا جماهيريًا بأغنيات "كانسر" و"يا ليل" و"خارج عن السيطرة"، وتمتد رحلته الفنية لقرابة ثلاث سنوات، ويقوم حاليًا بالانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد.