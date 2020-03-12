فيديو.. صافيناز تتحدى العاصفة على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة الاستعراضية صافيناز فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت صافيناز وهي تتحدى العاصفة، وعلقت على الفيديو، قائلة: مين مستني العاصفه زي. Advertisements يذكر أن الفنانة الاستعراضية صافيناز شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم إنت حبيبي وبس، وهو من تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري، وبطولة كل من محمود الليثي، بوسي، محمد ثروت، سعد الصغير، أحمد حلاوة، هالة فاخر، إيمان السيد، محمد محمود، نرمين ماهر. بطولة فيلم، وهو من تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري، وبطولة كل من محمود الليثي، بوسي، محمد ثروت، سعد الصغير، أحمد حلاوة، هالة فاخر، إيمان السيد، محمد محمود، نرمين ماهر.

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