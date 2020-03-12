خاص الفن- المغربية طاهرة في تجربة تمثيلية جديدة مع غادة عبد الرازق

ميرنا وليد - بيروت - تخوض الفنانة المغربية طاهرة تجربة تمثيلية جديدة من خلال مسلسل "السلطانة" مع الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من تأليف "سلطانة المعز" تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار.

بدأت الفنانة المغربية طاهرة تخطو خطواتها الأولى في التمثيل بداية العام الماضي، بعدما شاركت كممثلة للمرة الأولى في مسلسل "ولد الغلابة" مع الممثل المصري أحمد السقا وإخراج محمد سامي، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وجسدت شخصية صعيدية وهي زوجة ادوارد الذي قدم دور شقيق السقا في العمل.

وقررت طاهرة استكمال مسيرتها في التمثيل بانضمامها الى أسرة مسلسل "شبر مية" مع المخرج طارق لتكون التجربة الثانية لها في التمثيل، كما شاركت في تجربة ثالثة من خلال حكاية من حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" وهي "اكدب عليا شوية" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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