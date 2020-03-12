باربرا سترايسند تنتقد التقصير في إجراءات مواجهة انتشار كورونا في أميركا

ميرنا وليد - بيروت - خرجت النجمة الأميركية الشهيرة ​باربرا سترايسند​ عن صمتها لتنتقد بشكل عنيف التقصير الرسمي الأميركي حيال انتشار فيروس كورونا.

وكتبت في حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"لماذا لا يمكننا إجراء اختبارات فيروس كورونا أثناء القيادة مثل دول أخرى كألمانيا وكوريا الجنوبية الذين اختبروا آلاف الأشخاص أكثر مما أجرينا نحن؟ في أغنى دولة في العالم ، هذا عار!".

وجاءت التعليقات لتوافقها على ما قالت وتنوعت ، فكتب أحدهم :"لأن الأرقام سترتفع بشدة وتجعل ترامب يبدو سيئًا"، وعلق آخر :"دنفر بدأت بالأمر اليوم" وأرفقت تعليقها بصورة، أما معلقة أخرى فكتبت :"وزيرة الصحة عندنا في بريطانيا أصيبت به"، وأحد التعليقات الأخرى جاء فيه :"الأغنى والأكثر تعليما والأكثر ابتكارا / تكنولوجيا - (يمكننا أن ننمي البشر في أنبوب اختبار ، يحتاج القطاع الخاص للقيام بذلك بمفرده: غيتس ، بيزوس ، بلومبرغ، قادة / مبدعو التكنولوجيا".

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