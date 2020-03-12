بالصورة- محمد رمضان عاري الصدر في وضعية استجمام قبل العاصفة

ميرنا وليد - بيروت - ألهب الفنان المصري ​محمد رمضان​ متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بنشر صورته عاري الصدر وهو يأخذ حمام شمس ويضع قبعة ونظارات شمسية ويرتدي سلسالا من ذهب وعلّق على الصورة قائلاً: "الهدوء الذي يسبق العاصفة ثقة في الله نجاح".

واعتبر العديد من المعلقين أن محمد رمضان يستعدّ لإطلاق أغنية جديدة بعدما أطلق مؤخراً أغنيته "إنت جدع" إذ أصبح رمضان يطلق بشكل متكرّر أغنيات منفردة رغم قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان ​هاني شاكر​ بإيقاف فناني المهرجانات وحفلاتهم في مصر.

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