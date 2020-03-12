بالصورة- أصالة تحارب الكورونا من دون لفظ إسمه

ميرنا وليد - بيروت - واجهت الفنانة السورية ​أصالة​ فيروس ​كورونا​ بتعابير أوحت أنها تتحدث عنه من دون أن تلفظ إسمه، وهي الوحيدة التي قامت بهذه الخطوة معبرة عن أن هذا الفيروس لا يخيفها أبداً.

وعلّقت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "الخوف اليوم يسرق منّا أجمل الّلحظات ، يسرق المحبّه ويباعد بين الأصدقاء والأحبّه ، ويزيد من غموض الغدّ ، وأصبحت الحلول هي أنّ نزيد العُقَد عُقَداً ، قدّ يكون ذلك واجباً ، أنّ نتباعد وأنّ نقلق وأنّ نخاف ، ولكنّني لاأريد أنّ أعيش في هذا الهمّ ، فحياتي ستمضي كما أُحبّ وسأعيش كما أريد ، وإنّ أراد الله لي أمراً سأرضى به ، فاليوم الّذي يمضي لايعود ، ولاأريدُ ليومي ألماً جديد ، حمانا الله جميعاً من المرض والخوف واليأس".

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