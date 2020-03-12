نرمين الفقي بتمرينات قاسية في النادي الرياضي مع مدربها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ​نرمين الفقي​ متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصوّر يظهرها وهي تمارس تدريبات رياضية قاسية تحت إشراف مدربها الخاص.

وبدت نرمين وهي تلقي بثقل جسمها كلها على يديها فيما أرجعت قدميها لتمررها على الحائط وأسندت قدما إلى الحائط فيما حركت القدم الأخرى وكانت بذلك واقفة رأساً على عقب، لتتلقى في نهاية الفيديو التهنئة من مدربها، وانهالت التعليقات المشيدة بطاقتها وحيويتها وإصرارها.

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث، والذي يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك في البطولة هبة مجدي وهاني عادل، وقصة "اتفضل في الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادي يازبادي" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وحكاية "حبيبتي من تخون" بطولة طارق صبري وميرنا نور.

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