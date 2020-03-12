التفاصيل الكاملة لألبوم نبيل شعيل الجديد "كبير الفن"

ميرنا وليد - بيروت - يتابع الفنان الكويتي ​نبيل شعيل​ العمل على ميني ألبوم خاص فيه بعنوان "​كبير الفن​" ليكون هدية منه إلى جمهوره ومقرر طرحه في الأسواق يوم الأحد المقبل 15 آذار الجاري، عبر المحطات الإذاعية والتلفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب.

ويتضمن "كبير الفن" خمس أغانٍ متنوعة من حيث اللحن والكلمة وحتى التوزيع الموسيقي، بالتعاون مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

وصرّح الفنان نبيل شعيل في حديثه لصحيفة "الراي" الكويتية قائلاً: "يتضمن الألبوم الغنائي خمس أغانٍ تعاونت فيها مع نخبة متميزة من الملحنين والشعراء وذلك بغرض التنويع والتميز، فالأغنية الأولى بعنوان (كبير الفن) تعاونت فيها مع الشاعر عمر الكندري والملحن عبدالله الجاسم وتوزيع زيد نديم، أما أغنية (حوبة) فتعاونت بها مع الشاعر فوزان الناصر والملحن الفنان فواز المرزوق وهي من توزيع زيد نديم".

وتابع بوشعيل: "في ما يخص أغنية (جازلي) فقد تعاونت بها مع الشاعر أحمد الصانع والملحن أدهم، وهي من توزيع مهند خضر ، بينما تنتمي أغنية (ندمان) إلى اللون العراقي، وهي من كلمات الشاعر قصي عيسى وألحان علي صابر ومن توزيع ومكس عثمان عبود، والأغنية الخامسة والأخيرة تأتي بعنوان (آخر حبنا) من كلمات الشاعر خالد الغامدي وألحان أحمد الهرمي وتوزيع زيد نديم".

وأضاف: "أتمنى فعلاً أن تحظى هذه الأغاني الخمس بقبول المستمعين، وأن أكون قد وفقت بملامسة ذائقتهم الفنية، لأنني حريص دائماً في كل أعمالي التي أطرحها على الموازنة في تقديم فن راق، إلى جانب تلبية رغبة الجمهور الذي أعتبره أساساً لنجاح واستمرارية أي فنان مهما بلغت نجوميته".