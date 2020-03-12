مقتل أميركيين وبريطاني بقصف صاروخي على قاعدة التاجي في العراق

كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 12:53 صباحاً - أعلن مسؤولون أميركيون، الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود من قوات التحالف الدولي في العراق، إثر قصف استهدف قاعدة التاجي شمالي بغداد، في وقت مبكر.

وقال أحد المسؤولين إن اثنين من القتلى أميركيان والثالث بريطاني، فيما أصيب نحو عشرة جنود آخرين بجراح.

وكان الجيش العراقي قد أعلن في وقت سابق أن 10 صواريخ كاتيوشا سقطت، الأربعاء، على قاعدة التاجي التي تؤوي جنوداً أميركيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أميركية عسكرية في العراق منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر.