كتب امير فتحي في الخميس 12 مارس 2020 12:53 صباحاً - أعلن مسؤولون أميركيون، الأربعاء، مقتل ثلاثة جنود من قوات التحالف الدولي في العراق، إثر قصف استهدف قاعدة التاجي شمالي بغداد، في وقت مبكر.
وقال أحد المسؤولين إن اثنين من القتلى أميركيان والثالث بريطاني، فيما أصيب نحو عشرة جنود آخرين بجراح.
وكان الجيش العراقي قد أعلن في وقت سابق أن 10 صواريخ كاتيوشا سقطت، الأربعاء، على قاعدة التاجي التي تؤوي جنوداً أميركيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أميركية عسكرية في العراق منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل أميركيين وبريطاني بقصف صاروخي على قاعدة التاجي في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.