لجين عضاضة في أول ظهور بعد شفائها من فيروس كورونا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة، جمهورها بظهورها من جديد بعد إعلان شفائها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال نشرها صورة جديدة على ستوري إنستغرام.

وكانت لجين عضاضة أعلنت عن شفائها من فيروس كورونا في الفيديو الذي ظهرت فيه منذ يومين، وقالت إنها اليوم أفضل، واختفى الألم الشديد من رأسها وجسدها وعيونها، مشيرة إلى أنه يتبقى لها انتظار الوقت لإجراء فحوصات طبية أخرى والتأكد من سلبية التحاليل من فيروس كورونا المستجد.

أما عن الأعراض التي شعرت بها في بداية مرضها، كشفت المذيعة عن أنها كانت تشعر بأوجاع قوية في مختلف أنحاء جسدها، مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس، لافتة إلى أن هذا أول مرة يحدث لها.

وأشارت إلى أن أول 4 أيام كانوا الأصعب في حياتها، متوجهة بالشكر إلى من دعمها في مرضها، بالرسائل الإيجابية التي جعلتها تقوى على مواجهة المرض.

يذكر أن نتيجة الفحوصات التي أجرتها لجين من أجل الكشف عن إصابتها بفيروس كورونا جاءت إيجابية، ليتم تأكيد إصابتها بالفيروس واحتجازها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بعد عودتها من بريطانيا.

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ووصلت عضاضة إلى لبنان من بريطانيا وعليها أعراض فيروس كورونا ليتم فحصها والتأكد من الأمر.

وأثار دخول عضاضة لبنان وهي بالأعراض تساؤلات عديدة في الشارع اللبناني، حول سماح بريطانيا لها بالخروج ومخالطة المسافرين ومن بالمطار في ظل ارتفاع حرارتها بشكل كبير، وهو من أهم عوارض المرض.

وتعتبر لجين عضاضة من الشخصيات المعروفة والشهيرة، فبالإضافة لكونها مقدمة برامج وعارضة أزياء سابقة، تزوجت في عام 2012 من الملياردير السعودي الراحل وليد الجفالي، في حفل زفاف أسطوري، وهي حاليا أرملة الملياردير الشهير.

وكانت الصحافة العربية قد ضجت في خريف 2012 بحفل زفاف الجفالي، والذي كان يبلغ حينها 60 عاما وعضاضة كانت تبلغ 22 عاما.

وأقيم حفل الزفاف في مدينة البندقية الإيطالية، وارتدت لجين عقد ألماس وصلت قيمته إلى مليون و900 ألف إسترليني، أي ما يقارب الـ 2.5 مليون دولار أمريكي، وارتدت فستان زفاف فخما بتوقيع مصمم شانيل العالمي كارل لاغرفيلد وصلت قيمته إلى ما يقارب 190 ألف إسترليني، أي ما يقارب الـ 247 ألف دولار أمريكي.