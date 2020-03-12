دنيا بطمة تعلم ابنتها الصلاة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة وهي تؤدي الصلاة.

ابنة الفنانة المغربية ظهرت في مقطع الفيديو مرتدية إسدال الصلاة والحجاب، وتقوم بأدا الصلاة رغم صغر سنها، وهو المقطع الذي حاز على إعجاب جمهور دنيا، وأثنوا على حرصها على تعليم ابنتها الصلاة.

يُذكر أن دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام حضرتا أولى جلسات محاكمتهما في قضية حساب فضائح المشاهير منذ فترة قصيرة، ولا تزال الفنانة المغربية ممنوعة من السفر خارج المغرب لحين انتهاء تحقيقات القضية، والتي تواجه فيها الفنانة اتهاماً بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد.

نجمة Arab Idol وصلت للمحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث كانت ترافق سيارتها، سيارة خاصة بالأمن الوطني لتأمين خط سيرها، ومنعاً لوصول وسائل الإعلام لها، والتي احتشدت أمام المحكمة، وقد استغرقت الحلسة حوالي 7 ساعات، استمع فيها القاضي لأقوال دنيا وشقيقتها، كما تم مواجهتهما مع اليوتيوبر الشهيرة «سكنية كلامور»، إحدى المتورطات أيضاً في القضية والمغنية سميرة الداودي، وهي إحدى ضحايا الحساب.

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حشد من فانز الفنانة ومتابعي القضية، وعدد من الوجوه الحقوقية، حرصوا على التواجد بمحيط المحكمة، لمتابعة سير القضية، وكانت عمة النجمة المغربية من أبرز وجوه عائلة بطمة التي حرصت على الحضور، حيث فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن دنيا حامل في مولودها الثاني، وقالت: «أتمنى من الله العلي القدير أن بظهر الحق، وإن كانت حقا مظلومة سوف ينصفها إنما لو كانت متورطة فلا أظن أن القضاء المغربي سوف يرحمها».

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