الفنانة رانيا يوسف تعلق على فيروس كورونا وزينة ترد

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على حالة الهلع التي يعاني منها البعض بسبب فيروس كوورنا مؤكدة أن هناك أشياء أكثر من كورونا بكثير.

رانيا يوسف، أضافت خلال تصريحاتها لبرنامج “ذا انسايدر” بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي: “مش كورونا اللي هتوقفني أبدًا”.

كما علقت الفنانة زينة، على الفيروس قائلة: “إحنا بناكل فسيخ وبصل أنتي بتهزري كورونا مين يا أم كورونا، دي لما كورونا تيجيلنا تعيا”.

وجاء تعليق الفنانة رانيا يوسف على الفيروس قائلة: “إحنا مصراوية إحنا اللي هنجيب كورونا للكورونا”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن وصول عدد حالات الإصابة بكورونا في مصر إلى 59 حالة، و ارتفعت نسب الحالات السلبية إلى 26 حالة.

من ناحية أخرى يعرض لرانيا يوسف، حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم “صندوق الدنيا” مع الفنان خالد الصاوي، باسم سمرة، وصلاح عبدالله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي، وإخراج عماد البهات، وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة في النجاح أو الفشل.

Advertisements

ولكن الفيلم لم يحقق نجاحًا بعد طرحه، وكشفت رانيا يوسف أسباب هذا الفشل قائلة، إن الفيلم فشل لعدة أسباب، ومنها تقليص أيام تصويره، وحذف بعض مشاهدها ومشاهد زملائها، مما أدى إلى حدوث خلل في العمل.

وشاركت رانيا يوسف مؤخرًا في فعاليات مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية، والذي أطلت فيه بفستان أسود بكتف واحد سبقته في ارتدائه الفنانة دينا الشربيني.

قد يهمك أيضا:

رانيا يوسف تداعب جمهورها وتؤكّد أنها مجتهدة "أكثر من الشيطان"

أول تعليق من رانيا يوسف عن رقصها على "بنت الجيران"