قطر تعلن عن 238 مصابا بفيروس كورونا بيوم واحد

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 11:51 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها في تويتر، عن رصد 238 مصابا بفيروس كورونا خالطوا 3 حالات سابقة.
ومنذ أيام أعلنت وزارة الصحة العامة في البلاد، أن الاختبارات الطبية كشفت عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
ونقلت الوكالة عن الوزارة، الاثنين الماضي، قولها إن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضافت الوزارة أن المصابين من بين مجموعة من المدنيين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير/شباط.
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