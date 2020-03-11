تفاصيل غناء بشار الجواد أغنية "صعبة الرجعة" في حلقة "العودة" الأخيرة

الأربعاء 11 مارس 2020

العودة

كشف ايلي السمعان مخرج مسلسل "العودة" أن "هناك مفاجأة لمتابعو المسلسل في الحلقة الأخيرة من العمل، تتعلق بأغنية "صعبة الرجعة" التي ظهرت سابقاً في بعض حلقات العمل بصوت الفنان بشار الجواد".



وعن سبب استعانة ايلي بأغنية ثانية أكدّ في اتصال مع "سيدتي" أنه "شعرنا أن هناك مشاهد في المسلسل تحتاج إلى أكثر من موسيقى صوتية لايصالها بطريقة صحيحة، لذلك، لجأنا الى ايجاد احساس مغنى من خلال الأغنية التي أداها بشار وكتبها ولحنها فادي مارديني".

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وأضاف "أردنا ابقاء أغنية (ضعف نظر" للفنان ملحم كواجهة للعمل و هوية العمل الأساسي، وأغنية بشار فقط لخدمة المشاهد التصويرية في العمل".

ولفت ايلي إلى أن "الجمهور على السوشيال ميديا أخذ يتداول مقاطع "صعبة الرجعة" التي مرّت خلال حلقات العمل، لذلك هناك اتجاه على الأرجح لجمعها في أغنية كاملة".

وعن امكانية لجوء بشار إلى تصويرها على طريقة الفيديو كليب أجاب "بشار لازال موجوداً في جدة بسبب ارتباطه ببعض الحفلات هناك، وكل شيء ممكن عند عودته، ولكن لغاية اللحظة لم نقرّر تصويرها".

يذكر، أن جواد بشار قام باحياء 6 حفلات ناجحة في جدة، ولكن مبدئياً سيتم الغاء حفله المقرر في السادس من مارس/اذار في مطعم "غزل" بسبب قرار من الدولة هناك بتوقيف الحفلات لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا.