شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم: مدرسة المعلم الأعظم هي الحب والمحبة تقتل كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020

نجوى كرم

احتلت الفنانة نجوى كرم "الترند" على تويتر في بلدها لبنان وعدد من الدول العربية لاسيما في السعودية والكويت والامارات تحت هاشتاغ "نجوى علمتني نجوى كرم". هذا الهاشتاغ قام به فانز نجوى بمناسبة يوم المعلم الذي كان يوم أمس في 9 مارس/اذار، كون نجوى بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين.



وكانت نجوى قد التحقت بعد حصولها على شهادة البكالوريا بالمعهد الشرقي ببيروت قرابة العامين، وكانت تعلم الأطفال هناك عديدا من المواد منها مادة اللغة العربية.

ورغم أن كثيرين لا يعلمون هذه التفاصيل عن بدايات نجوى، فإن "الفانز" الخاص بها ينتهز أي فرصة للتواصل معها رأى في الاحتفال بيوم المعلم فرصة مناسبة لتقديم التهاني لها، كونهم يعتبرونها قدوة ومعلمة لهم.

وتمحورت تغريدات فانز نجوى حول أقوال كثيرة قالتها نجوى خلال اطلالاتها التلفزيونية أوفي مقابلاتها الصحفية وجميعها كانت تصب في خانة "المحبة والحب".

وعلق آخر على أنه تعلم من نجوى القوة والايمان، وآخر قال: "عدم الردّ على المسيء ،و أن نصنع لنا طريقاً لا يمرّ به السفهاء.

من جهتها، نجوى كرم نشرت تغريدة بعد تصدرها التراند قالت فيها "بحب نكون بمدرسة المعلم الأعظم والتي هي "الحب".

وكانت وجهت بعض الأسئلة لـ نجوى خلال احدى حفلاتها في بيروت الصيف الماضي، واستعادت معها ذكريات المدرسة، حيث كانت معلمة قبل احترافها الغناء، فسألت.

Advertisements

ما الذي تتذكره من هذه المرحلة؟ فقالت: "أتذكر الكثير من الأشياء الجميلة، ولكن "الفانز" ينسوني أنا وين! وينسوني طفولتي والمدرسة، وأنسى معهم إن كنت معلمة أو فنانة أو تلميذة فقط، يجعلونني أشعر أنني إنسانة طائرة".

* أنتِ درست مادة الجغرافيا أليس كذلك؟ - درست أشياء كثيرة.

* هل كنتِ تحبين مادة الرياضيات؟ - لا أحب الرياضيات أبداً.

* ما هي أدنى علامة نلتِها على هذه المادة؟ - علامة صفر (تضحك). وتابعت: "الأرقام لا تعني لي أبداً، وأنا لست شاطرة فيها".

* هل كنتِ مدرّسة ناجحة؟ - لديّ أسلوب جميل، وكنت فنانة في أسلوبي في التعليم.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن " نجوى أحيت في تاريخ ٢٠٢٠/٣/٧ حفلاً كبيراً في مدينة كولن الألمانيّة، وقد تكلّل بالنّجاح بعد أن نفذت البطاقات وامتلأت المقاعد بالحاضرين الّذين أتوا من مختلف المدن الألمانيّة القريبة والمجاورة لسماعها، حيث غنّت مجموعة كبيرة من ريبيرتوارها الغنائي تنوع بين القديم والجديد وقد لقيت تفاعلاً وحماساً من الجمهور الّذي غنّى ودبك وصفّق من قلبه.

في الختام أعدّ منظّمو الحفل مفاجأة لكرم حيث أحضروا قالب حلوى كبير محتفلين بعيد ميلادها الّذي كان بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الفائت وقد غنّوا لها واحتفلوا بها معبّرين عن محبتهم وتقديرهم لها.

هذا و ستعود من ألمانيا إلى بيروت إستعداداً لبدء عرض حلقات The voice senior بنسخته العربية السّبت في 21 من هذا الشهر، وقد شاركت نجوى بلجنة تحكيمه إلى جانب كلّ من هاني شاكر، سميرة سعيد وملحم زين الذي كان من المقرّر أن تحيي معه حفلاً في مدينة طابا المصرية الأسبوع القادم؛ إلّا أنّه قد تم تأجيل الحفل في الوقت الحالي لتاريخ يُعلن عنه لاحقاً إلتزاماً بالتّدابير والإحتياطات التي يتم الأخذ بها بسبب فيروس كورونا.

وتمّ تداول فيديو لـ نجوى من حفلها في ألمانيا شكرت فيه الله الذي جمعها بمحبيها رغم كل الظروف، ولا شيء يمكن أن يقف طالما المحبة تضخ نورها وتقتل كل شيء فاسد.