ناصر القصبي إلى الواجهة الكوميدية في رمضان بعد تراجيديا "العاصوف"

الأربعاء 11 مارس 2020

ناصر القصبي

بعد تجربة الدراما التراجيدية، يعود الفنان ناصر القصبي إلى الدراما الكوميدية، من خلال المسلسل الجديد "عيال دوخي"، الذي يقدمه بأسلوب "السيت كوم"، في أولى تجاربه على امتداد مشواره الفني الطويل الحافل بالنجاحات.



ويأتي العمل الذي يُشرف على نصوصه وصياغة أفكاره ناصر القصبي، من ثلاثين حلقة متصلة منفصلة، صُوِّرَت داخل استديوهات "MBC"، وتحاكي الواقع والفترة المعاصرة وقضايا المرأة والترفيه، كما تناقش القضايا السياسية والانفتاح الثقافي الجديد الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

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عامان قضاهما ناصر القصبي في التراجيديا عبر مسلسل "العاصوف"، الذي عُرِضَ على جزأين، وناقش طبيعة الحياة السعودية في حقبة السبعينيات والثمانينيات.

من خلال ملحمة تاريخية وسرد لقصص واقعية خطفت أنظار المشاهدين في الدراما الرمضانية، كما شكَّل صدمة للمشاهد بعدم عرض الجزء الثالث، وتباينت ردود الأفعال حينها، وانفردت "سيدتي" في يناير الماضي بخبر تأجيل عرض مسلسل "العاصوف" في رمضان هذا العام لعدة اعتبارات. العمل الدرامي الجديد الذي يخوضه القصبي يدور في قالب اجتماعي كوميدي، ويقوم ببطولته حبيب الحبيب وإلهام علي وريماس منصور وأسيل عمران وريم عبد الله وعبد الإله السناني، وغيرهم من نجوم الدراما العربية والخليجية، بالإضافة إلى العديد من الأسماء البارزة التي تشارك بالعمل، وظهرت في "العاصوف" في جزأيه الأول والثاني "2018" و"2019".

ولا يزال العمل قيد التصوير في دولة الإمارات لصالح مجموعة "MBC"، تحت إنتاج وتنفيذ مؤسسة "نوافذ" التي تعود ملكيتها لناصر القصبي.

ويتخذ العمل الجديد صفة الحلقات المنفصلة والشخصيات المتصلة، ومن المنتظر أن يتمَّ عرض العمل في فترة الذروة بين الساعة السابعة والثامنة مساءً على مدى ثلاثين حلقة، ويستذكر المشاهد مجموعة من الأعمال الكوميدية التي قدمها القصبي في الأعوام الأخيرة، من بينها: "سيلفي"، "واي فاي"، "أبو الملايين"، وقبلها "عيال قرية"، "طاش ما طاش".