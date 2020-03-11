شيرين عبد الوهاب تضع نادين نجيم في ورطة بسبب حسام حبيب

الأربعاء 11 مارس 2020

شيرين عبد الوهاب

كشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبد الوهاب عن قرارها بالتوقف عن متابعة أعمالها الفنية لحين الاطمئنان على مصير زوجها المطرب حسام حبيب، بعد إدانته بالحبس عاما بتهمة الاعتداء على ياسر خليل المستشار الفني لشيرين عبد الوهاب.



وأكد المصدر أن شيرين أقرب للاعتذار من الفنانة نادين نجيم عن عدم وضع صوتها على شارة مسلسلها الجديد "2020".

المصدر نفسه أكد أن شيرين عبد الوهاب رهنت موافقتها على غناء شارة المسلسل بسماع الكلمات واللحن والتأكد من ملائمتهما لصوتها خاصة وانها التجربة الثانية لها في الغناء باللهجة اللبنانية، وكان من المقرر أن تسافر شيرين إلى بيروت لحسم قرارها النهائي، ولكن جاء الحكم الصادم بحبس زوجها حسام حبيب ليجبرها على البقاء في مصر.

أشار إلى أن شيرين لا تتواجد في القاهرة لدعم زوجها حسام حبيب معنويا فقط، وإنما بدأت استخدام علاقتها بعدد كبير من الأصدقاء المشتركين بينها وبين مدير أعمالها السابق ياسر خليل بحثا عن وساطة تغلق ملف القضية بالصلح وتردد اسم النجم محمد حماقي باعتباره الأكثر تأثيرا على ياسر.

وأكدت تحريات المباحث أن حسام توجه إلى منزل ياسر خليل بصحبة عدد من الحراس الشخصيين ليطالبه بعدم الاتصال بزوجته شيرين عبد الوهاب مجددا، ولكنه لم يجده فذهب إليه في مكتبه وحدث اشتباك بين الطرفين تسبب في اصابة ياسر بكدمة في البطن، بينما أصيب حبيب بكسر في الأنف واشتباه ارتجاج في المخ.

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وسبق أن أعلنت شيرين أن قرار غنائها شارة مسلسل "2020" للنجمة نادين نجيم سيبقى معلقا، وأطلقت تصريحات أكدت فيها أن النجمة اللبنانية وضعتها في "ورطة جميلة" بعد الإعلان عن مشاركتها دون منحها فرصة التعرف على الكلمات أو اللحن، مؤكدة أنها لا تعرف حتى اللحظة إذا كانت الأغنية المقترحة ستعجبها أم لا.

شيرين عبد الوهاب أشارت في تصريحات لبرنامج MBCTrending على هامش مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في نسخته الثالثة، على مسرح الكورنيش، إلى رغبتها في تقديم أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعد أغنيتها الأولى "يا بتفكر يا بتحس" شارة مسلسل " خمسة نص" الذي عرض العام الماضي.

أضافت قائلة: نادين نجيم حبيبتي وصحبتي وعلى رأسي من فوق وشرف لأيّ فنّان إنّه يغني تترك بس إنتي ورطتيني.

وأكدت أنّها لم تسمع الأغنية إلى الآن ومن الممكن ألا تعجبها الكلمات أو اللحن، ولكنها بكل الأحوال ستكون سعيدة إذا تعاونت مع نادين مجددا ومع شركة الصباح للإنتاج الفني.

يذكر أن أغنية "يا بتفكر يا بتحس" من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد، وكان أول أعمالها باللهجة اللبنانية وحققت أكثر من 64 مليون مشاهدة، ولم يعرف بعد هل ستتعاون معهم شيرين في التتر الجديد لمسلسل "2020" أم تختار فريق عمل مختلف.