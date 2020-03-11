"شغف" مسلسل درامي يستعرض أهم القضايا الاجتماعية خليجيًّا في رمضان المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن "شغف" مسلسل درامي يستعرض أهم القضايا الاجتماعية خليجيًّا في رمضان المقبل والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
المخرج البحريني محمد القفاص
أنهى المخرج البحريني محمد القفاص صوير مسلسله الدرامي "شغف"، الذي يُعرض خلال شهر رمضان المقبل 2020 على شاشات بعض القنوات الخليجية والعربية.
وأوضح القفاص في تصريح "سيدتي" أن المسلسل من تأليف الكاتب علاء حمزة ويتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تقع في أوساط المجتمع الخليجي لأول مرة، وذلك في إطار درامي متصل، كما يتناول بعض القصص الرومانسية المرتبطة بأحداث المسلسل.
وأضاف القفاص أن جميع مشاهد المسلسل الداخلية والخارجية تم تصويرها في دولة الكويت، حيث قال: "المسلسل يشتمل على 30 حلقة منذ قرابة الشهر تقريبًا، وقد يكون جاهزًا للعرض قبل شهر رمضان بأسابيع قليلة، حيث تم الانتهاء من التصوير".
وذكر القفاص أن أبطال المسلسل مجموعة من الفنانين الخليجيين المعروفين، تتقدمهم الفنانة البحرينية هدى حسين وزهرة عرفات وريم أرحمة.
بالإضافة إلى الفنان الكويتي عبد الله بو شهري وحسين المنصور وجاسم النبهان وعبد الله الطراروة، وكذلك تشاركهم مجموعة أخرى من الفنانين الشباب الذين تمت الاستعانة بهم من السعودية والكويت، منوهًا بأن أحداث قصة المسلسل جديدة وليست مقتبسة من أي أعمال فنية أخرى أو فكرة تم تناولها من قبل.
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