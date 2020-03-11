كيف احتفلت نيللي كريم بعيد ميلاد يسرا

الأربعاء 11 مارس 2020

يسرا ونيللى كريم

حرصت الممثلة نيللي كريم على تهنئة الممثلة يسرا في عيد ميلادها اليوم، على طريقتها الخاصة، إذ نشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما سوياً.



عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ووجهت إليها رسالة جاء فيها: "كل سنة وانتي طيبة، أنا سعيدة ومحظوظة بوجودك في حياتي".

ويشار إلى أن يسرا كانت ضمن المكرمين في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة عبلة الأسود.

داخل معهد العالم العربي بباريس بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية. وحصدت يسرا على لقب سفيرة الدراما العربية، من المهرجان، وتسلمت التكريم من رئيس المعهد العالم العرب ووزير الثقافة السابق بفرنسا.

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الجدير بالذكر أن النجمة نيللى كريم تواصل حالياً تصوير مسلسلها "بـ100 وش" بمشاركة النجم آسر ياسين بكثافة بالغة، من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى المقبل، والذى يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، حيث صورت ما يقرب من 28 يوماً حتى الآن.

وصورت أسرة المسلسل فى أكثر من لوكيشن، آبرزهم بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المسلسل تغير فى الديكورات خلال الفترة المقبلة.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى.

حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .