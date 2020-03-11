التنمر بشاب آسيوي في مصر بسبب كورونا.. وأحمد السقا يعتذر له

الأربعاء 11 مارس 2020

أحمد السقا

انتشرت مقاطع كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقله رواد هذه المواقع، لشاب آسيوي يتعرض للتنمر من قبل بعض قائدي السيارات على أحد الطرق الرئيسية في مصر.



حيث ظهر الشاب وهو يحاول أن يستقل أي سيارة ليصل إلى وجهته وسط رفض سائقي التاكسي أو حتى سائقي شركات النقل الخاصة، وهتافات وصيحات الجمهور "كورونا"، في إشارة للفزع والرعب من المرض وأنه انطلق في بداياته من الصين.

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وظهر الشاب في فيديو آخر وهو يركب سيارة ملاكي ظهر سائقها وهو يضع منديلاً ورقياً على أنفه وفمه خوفاً من العدوى في حين تسير بجواره سيارة أخرى تلتقط الفيديو وتطالب السائق بإنزاله.

ولقيت تلك الفيديوهات حالة من الغضب بين عدد كبير من الجمهور والفنانين حيث علق الفنان أحمد السقا، على الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاً: "دي مش أخلاقنا يا مصريين. حقك علينا ويا ريت كل واحد يقف جنب واحد زي ده.. لا للتنمر ولا للعنصرية.. إحنا أكبر وأجدع من كده بكثير.. حقك علينا.. ويا ريت اللي يعرف يوصل للرجل ده يتواصل معايا".

وقدم عدد كبير من النجوم الاعتذار للشاب حيث بادرت فتاة بالذهاب إلى مقر السفارة الصينية وقدم له الورود في حين أعلن عدد كبير من سائقي شركات نقل الركاب الخاصة تضامنهم واعتذارهم له، إذ دعوه لتناول الطعام معهم.

وفي أول رد من ذلك الشاب ضحية التنمر قال إن أي مكان في العالم يوجد به موسى كما يوجد فيه فرعون، وأكد أنه ليس غاضباً مما حدث.