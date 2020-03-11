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شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت نانسي عجرم بيوم ميلاد والدتها وتعليقات قاسية والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
نانسي عجرم
نشرت الفنانة اللبنانة نانسي عجرم، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة لها مع والدتها.
وظهرت فيها وهي تقف إلى جانبها وهما تقطعان قالب الحلوى احتفالاً بيوم ميلاد الأخيرة. وحققت منذ الساعة الأولى بعد النشر أكثر من 179 ألف إعجاب. وتعليقاً كتبت: "يوم ميلاد سعيد مامينا".
وفي المقابل تلقت الفنانة تعليقات قاسية بعدما تم نشر الصورة على عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق خصوصاً أن الاحتفال أتى بعد مدة قصيرة من دفن محمد الموسى الذي بات يعرف باسم قتيل فيلا نانسي عجرم في بلده سوريا.
واعتبر بعض المتابعين أنها تمارس حياتها وكأن شيئاً لم يحدث متسائلين عن مصير أولاد الأخير. وشددت بعض التعليقات على شكل الوالدة وعلى درجة الشبه بينها وبين ابنتها. ولم يتردد بعض المتابعين في تشبيهها بالفنانة اللبنانية نجوى كرم.
ويشار إلى أنه تقرر تأجيل الجلسة التي كانت ستعقد صباح أمس الثلاثاء 10 مارس آذار 2020 والمتعلقة بقضية زوج نانسي الدكتور فادي الهاشم بشأن مقتل الشاب بعد دخوله خلسة إلى منزله.
وقال المحامي أشرف الموسوي في حديث لبرنامجEt بالعربي إنه تم إرجاء الجلسة المقررة منذ الشهر الماضي في ظل الأوضاع الصحية التي يشهدها لبنان مع انتشار فيروس كورونا.
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