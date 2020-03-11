نوال الزغبي وإليسا غاضبتان بسبب تصرف حكومة لبنان الجديد تجاه كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترض العديد من اللبنانيين على ما تقوم به حكومة بلادهم بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وزاد الأمر في ظل إعلان سلطات مطار بيروت استقبال رحلتين أحدهما من مدينة ميلانو الإيطالية والثانية من العاصمة الإيرانية طهران والمعروف عن المدينتين تفشي المرض بهما.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من أبرز المعترضين على استقبال 150 مواطنا في مطار بيروت اليوم الأربعاء قادمين من طهران، ساخرة من مسؤولي بلدها واتهمتهم بأنهم يستوردون الكورونا، ثم تساءلت قائلة: "في رجال بهالبلد".

وكتبت نوال الزغبي في تغريدة لها عبر "تويتر" قائلة: "بصراحة بعد ما شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد الكورونا وجه عابس في رجال بهالبلد؟؟؟؟؟؟ #الكورونا".

وأبدت الفنانة إليسا اعتراضها على الأمر أيضا، حيث وصفت تصرفات المسؤولين في لبنان بأنها غير مسؤولة مستشهدة بأن دول العالم المتطورة لم تستطع مواجهة كورونا، مطالبة بوقف حركة الطيران خاصة من ميلانو وطهران.

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وكتبت إليسا: "شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفوا الطيارات من ميلانو بس احزروا شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك؟ يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟، سكّروا حدودنا".

واعترضت الناشطة اللبنانية سارة عساف، على ما يقوم به المسؤولون فكتبت في تغريدة لها عبر "تويتر": "مطار بيروت يقفل الآن موقعه عبر الإنترنت للتعتيم على حركة الطائرات التي ما زالت قادمة من إيران رغم اعتراض اللبنانيين بسبب تفشي وباء الكورونا، هي حكومة فعلا (مستقلة) عن لبنان!، #لا_داعي_للهلع #سنموت_بعد_قليل".

ونشر الممثل وعارض الأزياء اللبناني وسام حنا تغريدة له اعترض فيها على استقبال مواطنين في مطار بيروت، وكتب: "كنت حالف بهالصوم انو ما اكتب وما علق وما سم بدني بس عم بتطلعونا من تيابنا يا زعران ولك خلاااااص شو في حزّك مزّك على إيران؟ ارحموا هالبلد #كورونا #كورونا_لبنان".

وكانت سلطات المطار قد أفادت أن طائرة تصل إلى بيروت قادمة من إيران مساء الأربعاء على متنها حوالي 150 راكبا.